Fransa'da son 24 saatte 25 bin 670 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

25 BİN 670 YENİ VAKA TESPTİ EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 670 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 642 bin 359'a ulaştığı bildirildi.

192 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 192 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 104 bin 706'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 581'e yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 603 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 22 milyon 272 bin 519 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 15 milyon 772 bin 708'ine tek doz, 6 milyon 499 bin 811'ine ise iki doz aşı yapıldı.