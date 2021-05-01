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Giriş Tarihi: 1.5.2021 11:26 Son Güncelleme: 1.5.2021 11:47

’da facia! hastaları yanarak can verdi

İHA
Hindistan’da facia! Koronavirüs hastaları yanarak can verdi

vakalarında yaşanan dramatik artış nedeniyle zor günlerin yaşandığı ’da, hastane yangını onlarca kişinin ölümüne neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda oksijen sağlanamadığı için yoğun bakım ünitelerinde hayatını kaybeden onlarca koronavirüs hastasının yarattığı şok henüz geçmemişken, son çıkan yangında 18 kişinin ölmesi, ülkeyi yasa boğdu.

Koronavirüs salgınının kontrolden çıktığı Hindistan'da bir kez daha yangın faciası yaşandı. Gujarat eyaletine bağlı Bharuch bölgesinde koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Patel Welfare Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği belirtildi. Polis memuru BM Parmar yaptığı açıklamada, hastanenin koronavirüs tedavi merkezinde çıkan yangın sonucu 18 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Parmar, 31 hastanın itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığını ve farklı hastanelere sevk edildiğini aktardı. Yangının zemin katta çıktığını ifade eden polis, alevlerin 1 saat içinde söndürüldüğünü kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz 28 Nisan'da Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'deki özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 4 hastane yaşamını yitirmişti. 23 Nisan'da ise Virar bölgesinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.

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Hindistan’da facia! Koronavirüs hastaları yanarak can verdi
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