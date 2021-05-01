Hindistan’da facia! Koronavirüs hastaları yanarak can verdi

Koronavirüs salgınının kontrolden çıktığı Hindistan'da bir kez daha yangın faciası yaşandı. Gujarat eyaletine bağlı Bharuch bölgesinde koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Patel Welfare Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği belirtildi. Polis memuru BM Parmar yaptığı açıklamada, hastanenin koronavirüs tedavi merkezinde çıkan yangın sonucu 18 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.