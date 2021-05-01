Hindistan’da facia! Koronavirüs hastaları yanarak can verdi

Koronavirüs salgınının kontrolden çıktığı Hindistan'da bir kez daha yangın faciası yaşandı. Gujarat eyaletine bağlı Bharuch bölgesinde koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Patel Welfare Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi.
18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği belirtildi. Polis memuru BM Parmar yaptığı açıklamada, hastanenin koronavirüs tedavi merkezinde çıkan yangın sonucu 18 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.
BM Parmar, 31 hastanın itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığını ve farklı hastanelere sevk edildiğini aktardı. Yangının zemin katta çıktığını ifade eden polis, alevlerin 1 saat içinde söndürüldüğünü kaydetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.