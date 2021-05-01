İngiltere sokakları karıştı! Binlerce kişi sokağa döküldü

TASARI

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek. Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak, çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek. Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.