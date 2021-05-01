İngiltere’de binlerce kişilik parti kamerada! Koronavirüse meydan okudular

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana dünya genelinde uygulanan sosyal mesafe ve maske önlemleri, İngiltere'de rafa kaldırıldı.
Geçtiğimiz mart ayında, pandemi nedeniyle kapanan eğlence hayatına ilişkin bir hamle İspanya'dan gelmiş, Barcelona'da yapılan bir deney kapsamında 5 bin kişini katıldığı dev bir konser verilmişti. Konsere katılanlara, etkinlik öncesinde hızlı koronavirüs tanı testleri yapılmış, negatif sonuca sahip olanlar konser alanında sosyal mesafe kuralları olmadan saatlerce eğlenmişti. Deneyin geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarına göre konserde bulunan hiç kimsede koronavirüse rastlanmamıştı.
6 BİN KİŞİLİK FESTİVAL BAŞLADI
Dünya genelinde merak ve endişeyle karşılanan deneyin ardından yeni görüntüler, İngiltere'den geldi.
Pandemini en sert vurduğu ülkelerden biri olan, şimdiye dek 127 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de, aşı uygulamasından yaşanan artışın ardından koronavirüs sonrası normallere dönüldü.
KORONA TEST SONUCU İSTENDİ
Geçtiğimiz haftalarda sosyal mesafe ve toplanma önlemlerinin esnetildiği ülkede, ilk gece hayatı etkinliği düzenlendi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool kentinde, dün akşam saatleri itibarıyla iki gün sürecek bir festival başlatıldı.
Gece kulüplerinin yeniden faaliyete girip giremeyeceğinin araştırması olduğu öne sürülen etkinlikte 6 bin kişi, maskesiz ve sosyal mesafesiz bir biçimde bir araya geldi.
Şehrin en büyük kapalı konser alanında yapılan etkinlikte, katılımcılardan koronavirüs negatif sonucu istendi.
Pandemi süresince kapalı olan eğlence sektörünü canlandırmak amacıyla başlatılan dev müzik festivali, oldukça tepki topladı.
İngiltere'de binlerce gencin katıldığı sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlence kamerada!