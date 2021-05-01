İngiltere’de binlerce kişilik parti kamerada! Koronavirüse meydan okudular

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana dünya genelinde uygulanan sosyal mesafe ve maske önlemleri, İngiltere'de rafa kaldırıldı.

Geçtiğimiz mart ayında, pandemi nedeniyle kapanan eğlence hayatına ilişkin bir hamle İspanya'dan gelmiş, Barcelona'da yapılan bir deney kapsamında 5 bin kişini katıldığı dev bir konser verilmişti. Konsere katılanlara, etkinlik öncesinde hızlı koronavirüs tanı testleri yapılmış, negatif sonuca sahip olanlar konser alanında sosyal mesafe kuralları olmadan saatlerce eğlenmişti. Deneyin geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarına göre konserde bulunan hiç kimsede koronavirüse rastlanmamıştı.