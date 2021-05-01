İsrail’de bayram izdihamı 45 ölü

İsrail'deki Lag BaOmer dini bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham faciayla sonuçlandı. Ultra Ortodoks Yahudilerin Kovid-19'la ilgili sosyal mesafe uyarılarını hiçe sayarak Safed kentindeki Meron Dağı'nda düzenlediği kutlamaya yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alanda, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen bir izdiham oluştu. Görgü tanıkları, sadece 3 metre genişliğindeki dar bir geçitte aşırı kalabalık nedeniyle sıkışıklık yaşandığını kaydetti. İzdiham oluşması sonucu en az 45 kişi ezilerek ya da boğularak can verdi. 150 kişinin yaralandığı olay yerine 6 ambulans helikopter ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Yahudi şeriatına göre harem-selamlık uygulanan kutlama alanındaki izdihamın erkekler bölümünde gerçekleştiği belirtildi. Tanıklar, ölü ve yaralılar arasında çocukların da olduğunu aktardı. Ölü sayısının artabileceği belirtilen olayın, İsrail tarihinin en büyük sivil felaketlerinden biri olduğu belirtildi. Yerel basında yer alan haberlerde izdihamın, hoparlörlerden dağılma çağrısı yapılana dek kalabalık tarafından fark edilmediği kaydedildi. Başbakan Benyamin Netanyahu, Twitter'dan 'korkunç felaket' nitelemesi yaparak, yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.