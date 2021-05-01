İsviçre Türk Toplumu merkezine bombalı tehdit

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT), Rümlang bölgesinde yer alan merkez binasında posta kutusunda patlamaya hazır bomba bulundu. Terör örgütü PKK yandaşlarının defalarca saldırılarına maruz kalan ve yıllardır yaşadığı evi terk etmek zorunda kalan İTT Başkanı Şeref Yıldız, "Polis, olayı çok ciddiye aldı. Hemen bölge kordon altına alındı ve tahliye başladı. Hatta kasabaya giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bizi de binanın dışına çıkardılar" diye konuştu. Yıldız, "İsviçreli yetkililere sorumluların bir an evvel bulunması çağrısı yapıyorum" dedi.