Japon hükümetinden nükleer tesis kararı: Devreden çıkarılacak

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Fukuşima Dai-ni nükleer santralinin devreden çıkarılması planı kabul etti. Nükleer Düzenleme Kurulu (NRA), tesisi işleten Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının reaktörlerin sökülmesini kapsayan planını onayladı.

Mayıs 2020'de sunulan plana göre Fukuşima eyaletinde bulunan santraldeki 4 reaktörün devreden çıkarılması 44 yıl, tüketilmiş yakıt havuzlarındaki yaklaşık 10 bin nükleer yakıt çubuğunun ayrıştırılması 22 yıldan fazla sürecek.

ATIK DEPOLAMA TESİSİ KURULACAK

İşletici TEPCO, yakıtların bir kısmının metal konteynerlerde saklanacağı atık malzeme depolama tesisi kuracak. Plana göre sökülme süreci 50 bin ton radyoaktif atığın oluşmasına yol açacak. Nükleer atığın tahliye edilmesi hariç toplam maliyetin 2,5 milyar doları aşacağı hesaplanıyor.