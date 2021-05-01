Kırgızistan-Tacikistan sınırında su savaşı

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında su kaynağının kullanımı konusundaki anlaşmazlık çatışmaya neden oldu. 28 Nisan'da iki ülke vatandaşları arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmalarda Kırgızistan tarafından 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 134 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Tacikistan tarafından da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bazı binaların ateşe verildiği, 10 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in krizin sona ermesi için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi. DIŞ HABERLER