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Giriş Tarihi: 1.5.2021 17:08 Son Güncelleme: 1.5.2021 17:18

Sokaklar korku filmine döndü! ’da kuş istilası kamerada

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Sokaklar korku filmine döndü! Avustralya’da kuş istilası kamerada

’da sosyal medyayı sallayan görüntüler, ülkenin eyaletinde kaydedildi. Eyaletin bölgesinde bir banliyöyü istila eden Corella adı verilen binlerce papağan, ortaya ’un Kuşlar filmini aratmayan görüntüler çıkardı.

Avustralya'da kaydedilen görüntüler, tedirginlik yarattı. Sık sık egzotik ve tehlikeli hayvanlarla ilgili olayların meydana geldiği ülkede bu kez bir banliyö, kuşların istilasına uğradı.

Sosyal medyada viral olan kamera görüntüleri, ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedildi. Buna göre oldukça zararsız görünen ancak özellikle mahsullere verdiği zararla bilinen Corella adındaki beyaz bir papağan cinsine ait binlerce kuş, Shoalhaven bölgesinde bulunan bir banliyöyü istila etti.

İzleyenleri şoke eden görüntüler, Nowra'daki Jindalee Crescent'te çekildi. Banliyöde bulunan evlerin çatılarına konan binlerce kuş, bölge sakinlerine zor anlar yaşattı. Elektrik tellerine, öçitlere ve hatta arabalara konan kuşlar, bahçelerde bile adım atacak yer bırakmadı.

Avustralya'ya özgü olan Corellalar, Alfred Hitchcock'un ünlü korku filmi Kuşlar'ı andıran görüntüler ortaya çıkardı.

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Phalen, "Beyaz papağanlar temelde göçebe bir türdür ve yalnızca yiyecek aramak için giderler. Nowra'da kaydedilen videodaki gibi bir yer bulduklarında, sürü halinde inişe geçerler." Yorumunda bulundu.

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Sokaklar korku filmine döndü! Avustralya’da kuş istilası kamerada
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