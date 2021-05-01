Sokaklar korku filmine döndü! Avustralya’da kuş istilası kamerada

Sosyal medyada viral olan kamera görüntüleri, ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedildi. Buna göre oldukça zararsız görünen ancak özellikle mahsullere verdiği zararla bilinen Corella adındaki beyaz bir papağan cinsine ait binlerce kuş, Shoalhaven bölgesinde bulunan bir banliyöyü istila etti.