Son dakika haberi: Türkiye sert tepki göstermişti! ABD’den yeni ‘1915 Olayları’ açıklaması

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak nitelemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ ETKİLEME AMACI TAŞIMIYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin 24 Nisan açıklamasının hukuken ne anlama gelebileceğiyle ilgili bir değerlendirme yaptı.