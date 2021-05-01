Türkiye'den Pakistan'a 55 tonluk gıda yardımı

2021 yılının Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesi münasebetiyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), Ramazan ayında Erenler Sofrası programını sürdürdü.

4 BİN AİLEYE GIDA PAKETİ DAĞITILDI

TİKA, sosyal medya hesabından, " 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' Erenler Sofrası kardeş ülke Pakistan'da! TİKA, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümünde Pakistan'da 4 bin aile ile Ramazan'ın bereketini paylaştı" denildi.

TİKA, Pakistan'ın Dera İsmail Khan, Mardan, Charsadda, Muzafferabad ve Eski Aşiretler Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahibi Pakistanlılara 55 tonluk gıda paketi ulaştırmış oldu.