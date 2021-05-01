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Giriş Tarihi: 1.5.2021 11:16

Türkiye'den 'a 55 tonluk gıda yardımı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Türkiye'den Pakistan'a 55 tonluk gıda yardımı

TİKA, Ramazan ayı gıda dağıtım etkinliklerini ’da devam ederek, Erenler Sofrası gıda paketlerini 4 bin Pakistanlı aileye ulaştırdı. 55 tonluk gıda dağıtımı için TİKA, sosyal medya hesabından, “ ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ Erenler Sofrası kardeş ülke Pakistan’da! TİKA, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümünde Pakistan'da 4 bin aile ile Ramazan'ın bereketini paylaştı” ifadelerini kullandı.

2021 yılının Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesi münasebetiyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), Ramazan ayında Erenler Sofrası programını sürdürdü.

4 BİN AİLEYE GIDA PAKETİ DAĞITILDI

TİKA, sosyal medya hesabından, " 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' Erenler Sofrası kardeş ülke Pakistan'da! TİKA, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümünde Pakistan'da 4 bin aile ile Ramazan'ın bereketini paylaştı" denildi.

TİKA, Pakistan'ın Dera İsmail Khan, Mardan, Charsadda, Muzafferabad ve Eski Aşiretler Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahibi Pakistanlılara 55 tonluk gıda paketi ulaştırmış oldu.

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Türkiye'den Pakistan'a 55 tonluk gıda yardımı
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