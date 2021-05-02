Açık hava hapishanesi Gazze’den Mars’a uzanan yolculuk

Filistinli mühendis Loay Elbasyouni, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'a gönderdiği Perseverance keşif aracında bulunan Ingenuity isimli mini helikopteri tasarlayan ekipte yer alıyor. Los Angeles'ta yaşayan Elbasyouni, İsrail ablukası altında Filistin'in açık hava hapishanesine çevrilen Gazze bölgesinden, NASA'da Ingenuity helikopterinin inşasına uzanan başarı hikayesini Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.Elbasyouni, Ingenuity'nin 4 defa başarıyla uçurulduğunu ifade ederek "Bu tarihi olayın bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Çok etkileyici fotoğraflar gönderdi. Aslında beklentileri aştı. Beşinci ve son uçuşunu yapmasını da heyecanla bekliyorum" dedi. Elbasyouni, Gazze'nin İsrail'in kuşatması altında olmasından dolayı ailesini 12, kardeşlerini 14 yıl göremediğini vurguladı.1998'de öğrenci olarak ABD'ye giden Elbasyouni, insansız hava araçları üzerinde uzmanlaşıp çalışmalar yaparken NASA ekibine seçildi.Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.