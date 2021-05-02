Almanya’da sokaklar karıştı! Polis ile göstericiler arasında çatışma...

Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

Aralarında terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da bulunduğu göstericiler, Karl-Marx ve Erk caddelerinden Sonnenalle Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Göstericiler, taş, şişe ve çeşitli cisimleri polise attı, maytaplar yaktı, çöp bidonlarını ateşe verdi ve barikatlar kurdu.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Polis, göstericilere sert müdahalede bulunarak biber gazı kullandı.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlara ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.

Gösteride YPG/PKK flamaları ile terör örgütü ele başının fotoğraflarının taşındığı görüldü.