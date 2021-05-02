California açıklarında gemi alabora oldu

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan Point Loma açıklarında bir gemi alabora oldu. San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, geminin Cabrillo Ulusal Anıtı yakınında yerel saatle 10.00 sularında alabora olduğuna dair yardım çağrısı alındığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

24 KİŞİ KURTARILDI

Departman, kurtarma çalışmalarına 8 itfaiye aracı, 10 sağlık görevlisi ve 92 personel gönderildiğini ifade ederken, 24 kişinin şu ana kadar sudan çıkarıldığını açıkladı.

GEMİDE KAÇ KİŞİ OLDUĞU NETLİK KAZANMADI

Departman, olay hakkında daha fazla bilgi paylaşmazken, kurtarılanların tedavi için çevrede bulunana hastanelere sevk edildiğini aktardı. Gemide bulunan kişi sayısı ise henüz netlik kazanmadı.