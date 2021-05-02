Erenler sofrası Mozambik’te kuruldu

Koronavirüs salgını ile birlikte Afrika'da oluşan ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen yetimhane ve yaşlı bakımevlerine TİKA'dan destek. Mozambik'in başkenti Maputo ve çevresinde bulunan 4 adet yaşlı bakımevi ve yetimhaneye yönelik geliştirilen gıda ve hijyen yardımı projesi hedeflerine ulaşmaya başladı. Yolda kalmışlara, yetimlere ve acizlere yardım edin ilkesi ekseninde yola çıkan TİKA Erenler Sofrası'nın ilk hedefi 1 Mayıs Yetimhanesi oldu.Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy "Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin sofrasından gelen bu yardımlar çocuk ve yaşlı siz gönül dostlarımıza olan borcumuzdur" dedi. TİKA Mozambik Program Koordinatörü Ömer Faruk Mergen de 2021'in Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre Yılı ilan edildiğini, TİKA'nın da bu kapsamda ramazan boyunca 63 ülkede Erenler Sofrası kuracağını söyledi.