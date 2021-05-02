Fransa'da son 24 saatte 9 bin 888 vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

TOPLAM 9 BİN 888 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 9 bin 888 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 652 bin 247'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 113 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 104 bin 819'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 585'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 818 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 22 milyon 403 bin 378 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 15 milyon 865 bin 844'üne tek doz, 6 milyon 537 bin 534'üne ise iki doz aşı yapıldı.

KISITLAMALAR KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 4 kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Macron, kısıtlamaların kaldırılması konusunda ilk adımın 3 Mayıs'ta atılacağını ifade ederek, bu tarihten itibaren vatandaşların evlerinden 10 kilometreden fazla uzaklaşmalarına ve bölgeler arası seyahat yapmalarına izin verileceğini ifade etmişti.

Kültürel mekanların 19 Mayıs'ta, kafe ve restoranların açık alanların ise 9 Haziran'da açılacağını ifade eden Macron, sokağa çıkma yasağının ise 30 Haziran'da sona ereceğini duyurmuştu.