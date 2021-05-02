Koronavirüsün başlangıç noktasıydı! Çin'in Wuhan kentinde müzik festivali

Çin'in Hubei eyaletinde bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edilmişti.
MASKESİZ VE SOSYAL MESAFESİZ DANS
Mart ayından bu yana koronavirüs salgını ile tüm dünyada vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken, Wuhan'da binlerce kişi müzik festivaline katıldı. Çin'de 5 günlük 1 Mayıs Ulusal Bayramı'nın ilk gününde Wuhan'daki Garden Expo'da iki gün sürecek olan Wuhan Strawberry Müzik Festival'i başladı. Festivale katılan binlerce kişi maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde doyasıya dans ederek eğlendi. Festival geçtiğimiz sene ise Covid-19 nedeni ile çevrimiçi olarak yapılmıştı.
DÜN 11 BİN KİŞİ KATILDI
Organizatörler, festivale dün yaklaşık 11 bin kişinin katıldığını ifade etti. Festivale katılan ve Wuhan'da ikamet eden 23 yaşındaki Gao Yuchen, "Geçen yıl koronavirüsten mustariptik. Bugün bulunduğumuz yere gelmek kolay olmadı. Buradaki insanlar büyük çaba sarf ettiler ve büyük bir bedel ödedi. Bu yüzden burada olduğum için çok heyecanlıyım" dedi.
4 BİN 636 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çin'de cumartesi günü 16 yeni vaka tespit edilirken, tespit edilen yeni vakaların çoğunu yurtdışı kaynaklı olduğu ifade edildi. Çin'de toplam vaka sayısı 90 bin 671'e ulaşırken, salgının başından bu yana 4 bin 636 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından cumartesi günü açıklanan verilere göre, dün ülke genelinde yaklaşık 11,6 milyon Covid-19 aşısı uygulandığı ve uygulanan toplam aşı sayısının 265 milyonu aştığı belirtildi. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 153 milyon 337 bin 974'e, toplam can kaybı ise 3 milyon 212 bin 694'e ulaştı.