Koronavirüsün başlangıç noktasıydı! Çin'in Wuhan kentinde müzik festivali

4 BİN 636 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de cumartesi günü 16 yeni vaka tespit edilirken, tespit edilen yeni vakaların çoğunu yurtdışı kaynaklı olduğu ifade edildi. Çin'de toplam vaka sayısı 90 bin 671'e ulaşırken, salgının başından bu yana 4 bin 636 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından cumartesi günü açıklanan verilere göre, dün ülke genelinde yaklaşık 11,6 milyon Covid-19 aşısı uygulandığı ve uygulanan toplam aşı sayısının 265 milyonu aştığı belirtildi. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 153 milyon 337 bin 974'e, toplam can kaybı ise 3 milyon 212 bin 694'e ulaştı.