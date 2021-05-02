Kovid hastanesi yandı: 18 ölü

Hindistan'ın Bharuch kentinde Kovid-19 tedavisi için kurulan bir hastanenin yoğun bakım servisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Solunum cihazına bağlı 18 hastanın hayatını kaybettiği yangında, aynı bölümde tedavi gören 31 hasta kurtarıldı. Hindistan'da 23 Nisan'da Virar kentindeki hastanenin Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangında da 13 hasta hayatını kaybetmişti. Ülkede son haftalarda koronavirüsün Hint varyantıyla artan vaka sayısı, halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Vakaların yoğun görüldüğü eyaletlerdeki hastanelerde doluluk oranları sınıra gelirken ilaç, oksijen ve diğer tıbbi malzemelerin temininde sıkıntılar yaşanıyor.