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Giriş Tarihi: 2.5.2021 12:18 Son Güncelleme: 2.5.2021 12:24

Kuzey Kore'den 'ye çok sert uyarı: Vahim durumda bırakacak yanıt veririz

DHA
Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert uyarı: Vahim durumda bırakacak yanıt veririz

Kuzey Kore'den 'ye çok sert uyarı geldi.  ABD Başkanı Biden'ın Pyonyang yönetiminin nükleer programına yönelik  "Amerikan güvenliği ve dünyanın güvenliğine "ciddi tehditler oluşturuyor" sözleri Pyonyang yönetimini kızdırdı. Biden'ın yönetimini kendilerine düşmanca siyaset yürütmekle suçlayan Kuzey Kore, “ABD’yi çok vahim durumda bırakacak yanıt veririz” uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'de, görev başındaki 100 günü dolayısıyla yaptığı "Kuzey Kore ve İran'ın nükleer programlarının "Amerikan güvenliği ve dünyanın güvenliğine "ciddi tehditler oluşturuyor" sözleri Pyonyang yönetimini kızdırdı.

BİDEN YÖNETİMİNİ DÜŞMANCA SİYASET YÜRÜTMEKLE SUÇLADI

Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den ABD'ye sert uyarı geldi. Kuzey Kore, ABD Başkanı Biden'ın yönetimini kendilerine düşmanca siyaset yürütmekle suçladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarının 'saldırgan' olduğu ifade edilerek, "ABD'yi çok vahim durumda bırakacak yanıt veririz" denildi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR GAF"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD Temsilcisi Kwon Jong Gun, Biden'ın Kongre'deki konuşmasının 'kabul edilemez ve büyük bir gaf' olduğunu ifade etti. Kuzey Kore medyasına konuşan Gun, "Biden'ın ifadeleri, ABD'nin yarım yüzyıldan fazla süredir yaptığı gibi Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikayı uygulamaya devam etme niyetini açıkça yansıtıyor" dedi.

Öte yandan, Biden geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'nin nükleer programının küresel güvenliğe "ciddi bir tehdit" olduğunu ifade ederek, Beyaz Saray'ın Kuzey Kore karşı "kalibre edilmiş" bir yaklaşım benimseyeceğini belirtmişti.

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Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert uyarı: Vahim durumda bırakacak yanıt veririz
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