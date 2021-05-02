Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert uyarı: Vahim durumda bırakacak yanıt veririz

"KABUL EDİLEMEZ BİR GAF"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD Temsilcisi Kwon Jong Gun, Biden'ın Kongre'deki konuşmasının 'kabul edilemez ve büyük bir gaf' olduğunu ifade etti. Kuzey Kore medyasına konuşan Gun, "Biden'ın ifadeleri, ABD'nin yarım yüzyıldan fazla süredir yaptığı gibi Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikayı uygulamaya devam etme niyetini açıkça yansıtıyor" dedi.