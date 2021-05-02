Son dakika: Darbeci Hafter için çember daralıyor

SİVİL LİDER İMAJI DA TUTMADI

Bir yandan kendisine bağlı unsurlar arasındaki çatışmalar, diğer yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce (UCM) savaş suçlarıyla yargılanma tehlikesinin gün geçtikçe artması nedeniyle Hafter'in gerilim kıskacında olduğu değerlendiriliyor. İşlediği savaş suçlarıyla Libya'yı ateş ve ölüm çemberine çeviren Hafter'in sivil bir lider imajı verme çabası ile "Libya'nın geleceği için" güven ve destek talebinin, binlerce ölümün acısını taşıyan Libyalılardan karşılık bulmayacağı, çemberin gitgide daraldığı değerlendiriliyor.