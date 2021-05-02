Sputnik V aşısı yüzde 91.6 etkili

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşısı Sputnik V'ye acil kullanım onayı verdi. Türkiye'de de üretilmesi planlanan aşı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesi planlandı. Mayıs itibarıyla ilk etabı gelecek. 10 gün içerisinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak" dedi. Peki Türkiye Sinovac ve BioNTech aşılarından sonra ülkemize gelen 3'üncü yabancı aşı olan Sputnik V hakkında ne biliyor? İşte Sputnik V ile ilgili bilinmeyenler;Rusya, Ağustos 2020'de genel kullanım için koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuran ilk ülke oldu. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı Aralık 2020'de Rusya'da uygulanmaya başlandı.Sputnik V aşısı, İngiltere'de geliştirilen Oxford/AstraZeneca ve Belçika'da geliştirilen Janssen aşısına benzer bir şekilde çalışıyor. Sputnik V, zayıflatılmış virüsün vücuda enjekte edildiği viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Aşı, koronavirüsün hücreye tutunduğu spike proteinlerini vücuda taşımak için zararsız hale getirilmiş grip virüsünü kullanıyor.İki doz olarak uygulanan Sputnik V'de, diğer aşıların aksine birbirlerinden farklı olan iki versiyonu kullanılıyor. İki farklı formülle bağışıklık sisteminin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.Tıp dergisi Lancet'te geçtiğimiz aylarda yayımlanan Faz 3 sonuçlarında, Sputnik V'in benzer teknolojiyle Batılı ülkeler tarafından geliştirilen aşılarla eş düzeyde, yüzde 91.6 oranında etkili olduğu duyuruldu.Denemeler sırasında gönüllüler arasında hiçbir ciddi reaksiyon görülmediği açıklandı. Aşı yapılan grupta ağır hastalık ve ölüm de görülmedi.Aşı, 2 ila 8 derece sıcaklıkta saklanabiliyor.Sputnik V aşısı şu an Rusya'nın yanı sıra Venezuela, Arjantin, İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanılıyor. Avrupa'da ise Macaristan Sputnik V aşısını şubat ayında kullanmaya başlayan ilk Avrupa ülkesi oldu, Çekya ve Slovakya da sipariş verdi.Türkiye'nin bir numaralıgündeminde şu andaKayseri'de üretilmeyeçalışılan inaktif aşı var.Türkiye aşı çalışmalarındaçok zengin. Eğer bu şekildekaynaklar doğru kullanılırsa,Ar-Ge faaliyetleridesteklenirse, Türkiyeyakın bir zamandabelki 10-15 yıl içindeönemli bir aşı üreticisive aşı Ar-Ge'sigelişmiş bir ülkehaline gelebilir.Yetişmiş insan gücüde çok fazla hem uluslararasıhem de ulusaldüzeyde.