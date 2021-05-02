Tek doz yeterli değil

Vakalar 152 milyon 100 bini, ölümler 3 milyon 196 bini aştı.Moderna koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi.Günlük vaka 400 bini geçti. Bir günde 400 bin vakayı geçen ilk ülke oldu. Son 24 saatte 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti.Hindistan kökenli mutasyon endişesi artıyor.Yapılan son araştırmada, tek doz Pfizer/BioNTech aşısının, yeni varyantlara karşı tam koruma sağlamayabileceği belirtildi. Liverpool'da 3 bin kişi maskesiz gece kulübünde buluştu.Son 24 saatte hastanelerde 271 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 20 kişi hayatını kaybetti.Normal dozdan 5 kat fazla aşının vurulduğu kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer söz konusu kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.100 milyon Amerikalı aşılandı. ABD'den Hindistan'a seyahat kısıtlaması kararı geldi.Bir günde 332 kişi hayatını kaybetti.Son 24 saat içinde 2 bin 595 kişi daha öldü.