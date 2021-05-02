Tek doz yeterli değil

DÜNYADAN KOVİD GELİŞMELERİ:
DÜNYA GENELİ:
Vakalar 152 milyon 100 bini, ölümler 3 milyon 196 bini aştı.
DSÖ:
Moderna koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi.
HİNDİSTAN:
Günlük vaka 400 bini geçti. Bir günde 400 bin vakayı geçen ilk ülke oldu. Son 24 saatte 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti.
AVRUPA:
Hindistan kökenli mutasyon endişesi artıyor.
İNGİLTERE:
Yapılan son araştırmada, tek doz Pfizer/BioNTech aşısının, yeni varyantlara karşı tam koruma sağlamayabileceği belirtildi. Liverpool'da 3 bin kişi maskesiz gece kulübünde buluştu.
FRANSA:
Son 24 saatte hastanelerde 271 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 20 kişi hayatını kaybetti.
ALMANYA:
Normal dozdan 5 kat fazla aşının vurulduğu kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer söz konusu kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
ABD:
100 milyon Amerikalı aşılandı. ABD'den Hindistan'a seyahat kısıtlaması kararı geldi.
İRAN:
Bir günde 332 kişi hayatını kaybetti.
BREZİLYA:
Son 24 saat içinde 2 bin 595 kişi daha öldü.