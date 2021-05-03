72 milyon yıllık ördek gagalı dinazor kemikleri bulundu

Japon bilim insanları, fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye ait toprak katmanında bulunan ördek gagalı dinozoru 'yeni bir tür' olarak kayda geçti. 8 metre uzunluğa ve 4-6 ton ağırlığa sahip olduğu hesaplanan dinozor keşfinin türünün ilk keşfi olduğu kaydedildi Dinozora bilimsel olarak Yamatosaurus izanagii ismi verildi. İzanagii isminin Awaji Adası'yla bağlantılı Japon masallarında bahsedilen bir ilah olduğu açıklandı. Keşif sürecine ait detaylı çalışmalar, Scientific Reports isimli İngiliz bilim dergisinde yayımlandı. Kemiklerin müzede sergileneceği kaydedildi.