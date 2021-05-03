ABD birliklerinin çekildiği Afganistan’da tarihi anlar!

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül'ün önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.
ABD BAYRAĞI İNDİRİLDİ
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çekilme sürecinin son bir yılda ülkedeki küçük askeri üslerin kapatılmasıyla başladığını belirterek Biden'ın kararının ardından hazırlıkların hızlandırıldığı belirtilmişti.
Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personelinin 1 Mayıs itibarıyla resmen çekilmeye başladığı ülkede, tarihi bir an kameralara yansıdı.
Ülkenin Helmend bölgesinde, ABD askeri üssü olan Antonik Kampı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Afganistan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda, yaklaşık 20 yıldır asılı duran ABD'nin bayrağının indirildiği görüldü. ABD bayrağı yerine Afganistan bayrağının göndere çekildiği kareler, dünya çapında yankı uyandırdı.
20 YILDIR İŞGAL ALTINDAYDI
ABD ve NATO müttefikleri, 11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak görülen El Kaide örgütü militanlarının sakladığı ve koruduğu gerekçesiyle 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal etmişti.