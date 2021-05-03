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Giriş Tarihi: 3.5.2021 19:56 Son Güncelleme: 3.5.2021 20:19

'nin şehrinde ilk kez Kovid-19 ölümü kaydedilmedi

AA
ABD'nin Los Angeles şehrinde ilk kez Kovid-19 ölümü kaydedilmedi

Vaka ve ölüm sayısının en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan 'den güzel bir haber geldi. Aşılama çalışmalarından sonra ülkede ABD'nin şehrinde 410 gün sonra ilk defa Kovid-19 nedeniyle ölüm kaydedilmediği belirtildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölümlerin başlamasından 410 gün sonra ilk defa can kaybının gerçekleşmediği bildirildi.

CAN KAYBINA RASTLANMADI

LA Times gazetesinin ilçe sağlık departmanı raporuna dayandırdığı haberinde, ilk ölümün kaydedildiği 19 Mart 2020'den bu yana dün, ABD'nin en kalabalık şehri olan Los Angeles'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybına rastlanmadığı belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana 23 bin 915 kişinin hayatını kaybettiği ve ocak başlarında günlük 300'e yakın ölümün bildirildiği Los Angeles, ABD'de uzun süre vaka ve ölü sayılarının en yüksek oranda seyrettiği California'nın Kovid-19'dan en çok etkilenen şehri konumundaydı.

GELİNEN NOKTA AŞI ÇALIŞMALARININ BAŞARISINA BAĞLANDI

Los Angeles'ın pazar gününü can kaybı olmadan kapatmasının ardında tüm eyalet çapında aşı çalışmalarının geldiği noktanın etkili olduğuna değinildi.

Haberde, 10 milyonu aşkın şehir nüfusunun yarısından fazlasının ilk doz, 3'te birine yakın kısmının ise ikinci doz Kovid-19 aşılarının yapıldığının altı çizildi. California, geçen sene bahar aylarında salgını önlemek için ev yasağının ülkede ilk uygulandığı ve bu yasağın en uzun sürdüğü eyalet olmuştu.

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ABD'nin Los Angeles şehrinde ilk kez Kovid-19 ölümü kaydedilmedi
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