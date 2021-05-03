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Giriş Tarihi: 3.5.2021 20:27

'ta ’da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü görüldü

AA
Fas'ta Hindistan’da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs Kovid-19 türü görüldü

’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir versiyonu 'ta görüldü. İlk vakaların tespit edildiği ülkede mutasyonlu virüse yakalanan iki kişinin kayıt altına alındığı belirtildi.

Fas, son dönemde Hindistan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün bulaştığı ilk vakaların ülkede tespit edildiğini duyurdu.

İKİ KİŞİ KAYIT ALTINA ALINDI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Kazablanka şehrinde yeni mutasyona yakalanan iki kişinin kayıt altına alındığı bildirildi.

Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Ulusal Merkezi'nde yapılan testler sonucu tespit edilen vakaların birinin Fas'ta ikamet eden yabancı ülke vatandaşına ait olduğu kaydedildi.

TIBBI İZOLASYONA DAHİL EDİLECEK

İlgili kişilerin Kazablanka'da karantina altında tutulduğu ifade edilen açıklamada, hastalarla yakın dönemde temasa geçenlerin de mutasyonun yayılmasını önlemek amacıyla tıbbi izolasyona dahil edileceği belirtildi.

Resmi verilere göre, Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9 bin 28'e, vaka sayısı da 511 bin 856'ya ulaştı.

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Fas'ta Hindistan’da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü görüldü
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