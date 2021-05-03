Fransa’da emekli generallerden skandal mektup! Yine İslam’ı hedef aldılar

Fransa'da 16 emekli generalin, Ulusal Meclis'e 'iç savaş' uyarısında bulunduğu bir belge gönderdiği belirtildi.

İSLAM'I HEDEF ALDILAR

Fransız medyasının haberine göre belgede, "Bize karşı çok yönlü bir hibrit savaş başlatıldı. Bu savaş, iyi ihtimalle iç savaşa, kötü ihtimalle ise yenilgiyle sona erecek. Bu savaş, Avrupa ve Fransa'ya karşı başlatıldı. Savaşı kazanmak için eğitim, hukuki, sosyolojik, manevi, psikolojik silahlar oluşturmalıyız" ifadelerine yer verildiğini duyurdu.