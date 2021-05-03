Fransa’da son 24 saatte 3 bin 730 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 730 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 656 bin 7'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 311 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 105 bin 130'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 630'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 950 kişi hastanelerde tedavi görüyor.Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 22 milyon 821 bin 849 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 16 milyon 133 bin 547'sine tek doz, 6 milyon 688 bin 302'sine ise iki doz aşı yapıldı.