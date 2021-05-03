Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hindistan’da yaşam mücadelesi! Doktor bulamayınca suni teneffüs yaptı
Giriş Tarihi: 3.5.2021 14:44 Son Güncelleme: 3.5.2021 14:45

’da yaşam mücadelesi! Doktor bulamayınca suni teneffüs yaptı

DHA
Hindistan’da yaşam mücadelesi! Doktor bulamayınca suni teneffüs yaptı

Koronavirüs ölümlerinin dramatik boyutlara ulaştığı ’da, sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Yoğun bakımların yetişemediği hastalar, oksijensiz kalırken, bir anne kızın ölüm kalım mücadelesi kameralara yansıdı.

Hindistan'da koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen sağlanamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. Hastanede verilen yaşam mücadelesi an be an kameraya yansıdı.

ANNESİNE KENDİSİ MÜDAHALE ETTİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınında merkez üssü haline gelen Hindistan'da tablo ağırlaşıyor. 19 milyon vakanın görüldüğü ülkede, can pazarı yaşanıyor.

Ülkenin Uttar Pradeş eyaletindeki Bahraich kentinde koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen maskesi bulamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. O anlar, ülkede koronavirüsün yarattığı sağlık krizini gözler önüne serdi.

Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan’da yaşam mücadelesi! Doktor bulamayınca suni teneffüs yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA