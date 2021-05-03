Hindistan’da yaşam mücadelesi! Doktor bulamayınca suni teneffüs yaptı

ANNESİNE KENDİSİ MÜDAHALE ETTİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınında merkez üssü haline gelen Hindistan'da tablo ağırlaşıyor. 19 milyon vakanın görüldüğü ülkede, can pazarı yaşanıyor.

Ülkenin Uttar Pradeş eyaletindeki Bahraich kentinde koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen maskesi bulamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. O anlar, ülkede koronavirüsün yarattığı sağlık krizini gözler önüne serdi.

Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada | Video