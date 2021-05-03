İsrail askeri Filistinli kadını şehit etti

İsrail güçleri, 'bıçaklı saldırı' veya 'araçla ezme' girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor. Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında dün sabah bir İsrail askeri, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Rihab Muhammed Musa Zalul (60) adlı kadını silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Zalul, şehit oldu. Öte yandan, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde baskın düzenledi. Askerleri gerçek mermiyle 3, plastik mermi ile 2 Filistinli'yi yaraladı. AA