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Haberler Dünya Haberleri İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantlarına rastlandı!
Giriş Tarihi: 3.5.2021 21:17 Son Güncelleme: 3.5.2021 21:58

'de ilk kez Kovid-19'un ve varyantlarına rastlandı!

AA
İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantlarına rastlandı!

'de aşılama süreci tamamlanmış ve ülkede sosyal mesafe kalkmıştı. Ancak bugün , yazılı bir açıklama yaparak virüsün varyantları konusunda uyarı yaptı. Bakanlık, Kovid-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde , diğerinde de varyantına tespit edildiğini duyurdu.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de maskeler çıkarılmış ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmıştı. Bugün ülkede yapılan yazılı bir açıklama İsraillileri korkuttu. Açıklamada, koronavirüsün yeni varyantları ortaya çıktığı belirtildi.

BREZİLYA VE ŞİLİ VARYANTLARI ORTAYA ÇIKTI

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantına tespit edildiği belirtildi.

HİNDİSTAN VARYANTI İSE 60'A ÇIKTI

Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi. Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.

( İsrail'de aşılama sürecinin tamamlanmasıyla sosyal mesafe kalkmış, sokaklar dolup taşmıştı)

VAKA SAYISI DÜŞMÜŞTÜ

İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti. İsrail'de, son haftalarda Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.

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İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantlarına rastlandı!
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