İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantlarına rastlandı!

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de maskeler çıkarılmış ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmıştı. Bugün ülkede yapılan yazılı bir açıklama İsraillileri korkuttu. Açıklamada, koronavirüsün yeni varyantları ortaya çıktığı belirtildi.

BREZİLYA VE ŞİLİ VARYANTLARI ORTAYA ÇIKTI

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantına tespit edildiği belirtildi.