İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantlarına rastlandı!

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de maskeler çıkarılmış ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmıştı. Bugün ülkede yapılan yazılı bir açıklama İsraillileri korkuttu. Açıklamada, koronavirüsün yeni varyantları ortaya çıktığı belirtildi.
BREZİLYA VE ŞİLİ VARYANTLARI ORTAYA ÇIKTI
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantına tespit edildiği belirtildi.
HİNDİSTAN VARYANTI İSE 60'A ÇIKTI
Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi. Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.
( İsrail'de aşılama sürecinin tamamlanmasıyla sosyal mesafe kalkmış, sokaklar dolup taşmıştı)
VAKA SAYISI DÜŞMÜŞTÜ
İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti. İsrail'de, son haftalarda Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.