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Giriş Tarihi: 3.5.2021 17:24

bir kez daha başarısız oldu! Yasal süresinin sonuna geldi

AA
Netanyahu bir kez daha başarısız oldu! Yasal süresinin sonuna geldi

’de geçtiğimiz Mart ayında yapılan genel seçimlerin sonucunda hükümet kurmak için yeterli çoğunluğun hiçbir parti tarafından sağlanamaması nedeniyle koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilen İsrail Başbakanı , kendisine verilen yasal sürenin sonuna geldi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan erken seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından koalisyonu kurmakla görevlendirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şu ana kadar hükümeti kuracak desteği bulamadı. Netanyahu 2 hafta ek süre talep etme hakkına sahip ancak İsrail Başbakanı'nın bu yönde bir talebinin olmayacağı belirtiliyor.

TOPU RAKİBİNE ATTI

Koalisyonu kurmakta başarısız olan Netanyahu, kendisine tanınan yasal sürenin sona ermesine 1,5 günden az bir süre kala ilginç bir çıkış yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Netanyahu, kendisinin liderliğinde sağcı bir hükümetin kurulması gerektiğini ancak bunun aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Naftali Bennett'in liderliğindeki Yamina Partisi'nin desteği olmadan mümkün olmadığını belirtti.

Yamina milletvekillerine hem kabinede hem Mecliste önemli mevkiler verilebileceğini kaydeden Netanyahu, "Solcu bir hükümeti engellemek için Naftali Bennett'e, ilk olarak bir yıl boyunca onun yapacağı dönüşümlü başbakanlık anlaşmasını kabul etmeye istekli olduğumu söyledim." ifadesini kullandı.

SÜRESİ YARIN AKŞAM DOLUYOR

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamamıştı. Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı.

Mecliste 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.

Netanyahu'nun yarın akşam dolacak süresinin ardından Rivlin'in nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Rivlin, koalisyonu kurma görevini ya ikinci bir adaya ya da Meclise verecek.

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Netanyahu bir kez daha başarısız oldu! Yasal süresinin sonuna geldi
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