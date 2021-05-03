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Giriş Tarihi: 3.5.2021 11:00 Son Güncelleme: 3.5.2021 11:06

’da gaspçı dehşeti! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu

İHA
Rusya’da gaspçı dehşeti! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu

İzleyenlerin kanını donduran görüntüler, ’da kaydedildi. Bindiği asansörde bulunan 15 yaşındaki bir çocuğu gasbetmek isteyen saldırgan, bununla yetinmeyip vahşi bir saldırıda bulundu. Çocuğu dakikalarca döverek kafatasını kıran saldırganın o görüntüleri, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Rusya'nın Samara kentinde 15 yaşındaki bir çocuk asansörde gaspa uğradı. Çocuk ile asansöre binen kimliği belirsiz saldırgan, asansörün hareket etmesi ile çocuğa saldırarak gasp etti.

KAFATASI KIRILDI

Çocuğu dakikalarca yumruklayan saldırgan, çocuğun cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.

Bina sakinleri, asansörde yerde yatan çocuğu görmelerinin ardından polisi ve ambulansı aradı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasının kırıldığı, beyin sarsıntısı geçirdiği ve komada olduğu aktarıldı.

Rusya'da gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi | Video

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Rusya’da gaspçı dehşeti! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu
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