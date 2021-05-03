SON DAKİKA HABERİ: Danimarka Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısını programından çıkardı

Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısından 8,2 milyon doz sipariş verilen ülkede, aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Biontech/Phfizer ve Moderna aşılarıyla Kovid-19 aşılama programına devam eden Danimarka, 14 Nisan'da AstraZeneca aşısını da aşılama programından çıkarmıştı.