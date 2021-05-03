Son Dakika Haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! İhracat ve ithalatta sevindiren rakamlar

Son Dakika Haberi... Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş 2021 Nisan ayı ihracat rakamlarınu bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muş, 2021 Nisan ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,02 arttığını duyurdu.
Nisan ayı ihracatı ise 18 milyar 766 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 61,41 artarak 21 milyar 886 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 80-37 arttı ve 40 milyar 653 milyon dolar oldu.
TL İLE İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI 176'YA YÜKSELDİ
Bakan Muş yaptığı paylaşımda TL ile ihracat yapan ülkelerin sayısının da 176'ya yükseldiğini aktardı. 2020 yılı nisan ayında 30.112 olan ihracat yapan firma sayısı yüzde 49,4 artış göstererek 44 bin 988 oldu.
Ayrıntılar geliyor...