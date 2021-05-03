SpaceX’in kapsülü 4 astronotu getirdi

ABD'li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) astronot Soiçi Noguçi'yi taşıyan SpaceX'in Dragon kapsülü 6.5 saatlik yolculuğun ardından ABD'nin Florida eyaletinde Panama City açıklarına indi. Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 167 gün kaldı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 4 astronotu getirecek mekiğin seferini kötü hava şartları nedeniyle ertelemişti. SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Hizmetleri programı kapsamında Crew Dragon mekiği ile ISS'ye astronot taşıyor. Şirket, "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adlı insanlı test uçuşuyla iki astronotu istasyona taşımıştı. SpaceX, "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında Kasım 2020'de 4 astronotu istasyona ulaştırmıştı. NASA, ESA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 k mürettebat dönüşümlü görev yapıyor. AA