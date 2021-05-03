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Giriş Tarihi: 3.5.2021 09:16

’te krize neden olmuştu… Japon firma yeni tazminat önerisinde bulundu

AA
Süveyş’te krize neden olmuştu… Japon firma yeni tazminat önerisinde bulundu

Kanalı'nda geçtiğimiz aylarda karaya oturarak tüm dünyadaki ticaret trafiğini engelleyen " isimli yük gemisinin sahibi Japon firmadan, 900 milyon dolar tazminat talep edildiği duyurulmuştu. Japon firma, yaptığı açıklamada bu tutarın bir kısmının navlun sahipleri tarafından üstlenmesini istedi.

Süveyş Kanalı'nda trafiği bir hafta durduran "The Ever Given" yük gemisinin sahibi Japon firma, kendisinden talep edilen tazminatın bir kısmını, navlun sahiplerinin üstlenmesini istedi.

"NAVLUN SAHİPLERİ ÜSTLENSİN"

Yük gemisinin sahibi Japon Shoei Kisen, gemi ya da navlunda oluşan hasarları kapsayan "müşterek avarya bildirimi" yoluyla kendisinden talep edilen yaklaşık 916 milyon dolarlık tazminatın bir bölümünü, yük gemisindeki yaklaşık 18 bin konteynerin bir kısmının sahiplerinin üstlenmesini talep etti. Firma, Süveyş Kanal İdaresi (SCA) ile anlaşma sağlanana kadar yük gemisinin, kanal güzergahında geçiş şeridi olarak bilinen Büyük Acı Göl'de bekletildiğini anımsattı.

Hasar paylaşımına, sigortanın karşıladığı miktarı ve navlun sahiplerinden talep edilen ödeme dilimine dair detaylara yönelik bilgi verilmedi.

Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen ve Rotterdam Limanı'na yol alan 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart'ta kanal yolunda kum fırtınasına yakalanmıştı.

Panama bandıralı yük gemisi fırtına sonrası, kanalın güney girişinin 6 kilometre kuzeyinde rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı.

SCA, çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Büyük Acı Göl'de bekletilen gemideki 25 Hindistanlı mürettebatın durumunun iyi olduğu, gemide yeterli gıdanın bulunduğu açıklandı.

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Süveyş’te krize neden olmuştu… Japon firma yeni tazminat önerisinde bulundu
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