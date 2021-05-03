Türk aileye ırkçı zulmü

Avusturya'nın Dornbirg kentinde yaşayan Karabulut Ailesi, üç haftadır ırkçı kabusu yaşıyor. Vorarlberg eyaletinde yaşanan olay, ırkçı Avusturyalı'nın tehdidi altında bulunan ailenin psikolojisini bozdu. 31 yaşındaki ırkçı aileyi üç haftadır, "Pis Türkler, ben Hitler'in oğluyum, hepinizi öldüreceğim. Binada kalan Türk çocuklarına tecavüz edeceğim ya da kaçırıp satacağım" tehditleriyle dehşet saçıyor. Polisin sorgulayıp saldığı Avusturyalı, bölgedeki tüm Türklerin huzurunu kaçırdı. Umut Karabulut 9 ay önce binaya sataşan ırkçının bir köpek almak istemesi üzerine olayların başladığını belirterek, "Bize dönük hakaret ve tehditleri defalarca polise bildirdik" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.