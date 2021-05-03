Türkiye uzlaşma için devrede

Kırgızıstan ile Tacikistan sınırında yaşanan çatışma gerilimi sürererken Türkiye gerilimin düşürülmesi için devreye girdi. 49 kişinin öldüğü çatışmalar sonrası ateşkes ilan edilsede bölge hala diken üstünde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı telefonla görüştü. Sorunun suhuletle ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin en büyük temenni olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, İhtiyaç duyulan desteğin verileceğini hatırlattı. Kırgızistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları telefonda görüşerek mayıs ayının ikinci yarısında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de görüşmek üzere anlaştı.