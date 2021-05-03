Vakalar 152 milyonu aştı

Dünya geneli: Vakalar 152 milyonu aşarken, ölümler 3 milyon 206 bine ulaştı. Kovid-19 karşı bağışıklık sağlamak amacıyla bugüne dek 1 milyar 110 milyondan fazla doz aşı yapıldı.KKTC: Ek tedbirler açıklandı.Hindistan: 392 bin 488 yeni vakası saptandı. 3 bin 689 kişi daha öldü.Avustralya: Hindistan'daki vatandaşlarının ülkeye dönüşünü yasakladı.Ürdün: 3 vakada Hint varyantına rastlandı.Suriye: İdlib'de aşılama başladı.Belçika: Koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı.Kanada: Son bir haftada 571 kişi öldü.Macaristan: Aşı yaptıranlar, "bağışıklık kartı" ile restoran, kafe ve sinemalara dönebilecek.