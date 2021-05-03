YPG/PKK’nın insanlık dışı vahşeti bir kez daha ortaya çıktı! Tecavüz edip canlı bomba yaptılar





N.M, kendilerine verilen eşyanın bomba olduğunu bilmediklerini dile getirerek, "Münbiç dışına gitmek istemediğimiz için önce kabul etmedik" dedi. Teröristin, teklifi kabul etmemeleri halinde videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ifade eden N.M, "Küçük çocuklarım ve eşimin hasta olduğunu söyleyerek kabul etmedim.