Ada’daki Türk askeri kırmızı çizgimiz

KKTC Cumhurbaskanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in paskalya mesajında ileri sürdügü iddialara yanıt verdi. Cenevre'de 27-29 Nisan'da gerçeklesen toplantıda sundukları esit egemen iki devletin isbirligine dayalı çözüm önerilerinin büyük yankı buldugunu belirten Tatar, Rum tarafının yalana ve iftiraya dayalı kara bir propaganda yürüterek dünya kamuoyunu aldatmaya çalıstıgını kaydetti. Tatar, "Anastasiadis, Cenevre'de sundugum esit egemen iki devletin isbirligine dayalı çözüm önerimi 'yeni bir Osmanlı Imparatorlugu hayal edenlerin küstahlıgı' olarak degerlendirirken, Anastasiadis'e yanıtım, aynaya bakması ve küstahın kim oldugunu görmesidir" dedi.Anastasiadis'in mesajında, bulunacak çözüm modelinde garantilerin kaldırılması ile Türk askerinin Kıbrıs'tan uzaklastırılması gerektigini de söyledigini hatırlatan Tatar, "Anastasiadis hâlâ daha gerçeklesmeyecek bos bir hayal pesinde kosmaktadır. Türkiye'nin garantörlügü ile Türk askerinin Kıbrıs'taki varlıgı kırmızı çizgimizdir ve bunlardan vazgeçmemiz asla mümkün degildir" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rum lider Anastasiadis'in Türkiye'ye adeta nefret kusan açıklamalarına sert tepki gösterdi. MYK toplantısının ardından konusan Çelik, "'Osmanlı Imparatorlugu hayali pesinde kosan küstahlar var' diyor. Bir kisinin böyle bozuk agızla konusması, zihniyetinin ne kadar bozuk oldugunu ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ye yaptıgı bu saygısızlıgı aynen iade ediyoruz" dedi. Cenevre'de Rum tarafının tutumu nedeniyle sonuçsuz kalan Kıbrıs görüsmelerini de degerlendiren Çelik, "Yıllarca kaybedilmis zamana, yeni zaman kayıpları gibi yaklasımlara uzak duruyoruz " ifadesini kullandı.