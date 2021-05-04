Almanya'da 1 Mayıs'ın simgelerindendi! Ayşe Teyze yaşadıklarını anlattı

Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerinde Hermann Meydanı'nda toplanan kalabalığı selamlayan Ayşe Şaşmaz'ın görüntüleri kısa sürede en çok izlenen videolardan biri olmuştu. Almanya'da 1 Mayıs'ın simge isimlerinden biri haline gelen Şaşmaz yaşadıklarını anlattı.
"EŞİM GİR İÇERİ DİYE UYARDI AMA BEN EL SALLAMAYA DEVAM ETTİM"
Hava güneşli olduğu için balkona çıktığını söyleyen Şaşmaz, "1 Mayıs nedeniyle insanlar burada toplanmışlar. Baktım biri bana el sallıyor maske olunca tam tanıyamadım ama herhalde tanıdık birisi diye düşündüm. Ben de el salladım. Sonra meydandaki kalabalık el sallamaya başladı. Sonra öpücük attılar ben de onlara öpücük attım. Baktım biriken tüm halk bana döndü. Eşim hemen uyardı 'gir içeri' diye ama ben onlara el sallamaya devam ettim" dedi.
"GAZETECİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜK"
Londra, Fransa ve Türkiye'deki akrabalarının kendisini televizyon kanallarında ve sosyal medyada görerek mesajlar yolladığını anlatan Ayşe Şaşmaz, "O günden bu yana gazetecilerden yoğun ilgi gördük. Komşularımız akrabalarımız arayıp sevinçlerini bildirdiler. Çok mutlu oldum." diye konuştu.
"ALLAH ONU DAİMA KORUSUN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok sevdiklerini vurgulayan Ayşe Şaşmaz, "Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Sağlıklı, mutlu olsun inşallah. Çok seviyorum. Allah onu daima korusun. Tekrar tekrar selamını iletin." dedi.
"EŞİM EL SALLAYINCA BÖYLE GÜNDEM OLDUK"
Rıza Şaşmaz ise 1 Mayıs'ta dışarıda mahşeri bir kalabalık bulunduğunu gördüklerini anlatarak, "Baktım dışarısı mahşer gibi. Dans edenler oynayanlar. Her yıl bu meydanda olmuyor ama genelde bu muhitte oluyor. Eşim de onlara el sallayınca böyle gündem olduk. Tabii ki çok güzel bir şey ilgi görmek." ifadesini kullandı.