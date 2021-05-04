Almanya'da 1 Mayıs'ın simgelerindendi! Ayşe Teyze yaşadıklarını anlattı

"EŞİM GİR İÇERİ DİYE UYARDI AMA BEN EL SALLAMAYA DEVAM ETTİM"

Hava güneşli olduğu için balkona çıktığını söyleyen Şaşmaz, "1 Mayıs nedeniyle insanlar burada toplanmışlar. Baktım biri bana el sallıyor maske olunca tam tanıyamadım ama herhalde tanıdık birisi diye düşündüm. Ben de el salladım. Sonra meydandaki kalabalık el sallamaya başladı. Sonra öpücük attılar ben de onlara öpücük attım. Baktım biriken tüm halk bana döndü. Eşim hemen uyardı 'gir içeri' diye ama ben onlara el sallamaya devam ettim" dedi.