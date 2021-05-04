Almanya’da aşırı sağcı tehdit mektuplarına gözaltı kararı

Almanya'da 2018'den bu yana çok sayıda kişiye, "NSU 2.0" imzası bulunan anonim aşırı sağcı tehdit mektuplarının gönderilmesine ilişkin açılan soruşturma kapsamında, aşırı sağcı bir Alman'ın gözaltına alındığı bildirildi. Hessen Eyaleti Kriminal Dairesi ve Frankfurt Savcılığınca yapılan ortak açıklamada, "NSU 2.0" tehdit mektuplarına ilişkin soruşturma kapsamında başkent Berlin'de bir evde arama yapıldığı belirtildi.

32 KİŞİ VE 60 KURUMA GÖNDERİLDİ

Açıklamada, bu çerçevede hakkında tutuklama emri bulunan 53 yaşındaki işsiz bir Alman vatandaşının gözaltına alındığı belirtilerek bu kişinin aşırı sağcı suçlar dahil birçok suçtan daha önce hüküm giydiği kaydedildi.

Zanlının Ağustos 2018'den bu yana "NSU 2.0" imzasıyla bir dizi kışkırtıcı, hakaret ve tehdit edici mektuplar göndermekle suçlandığı aktarılan açıklamada, bu mektupların aralarında milletvekilleri ve Frankfurt'taki bir avukatın da bulunduğu kamuoyunda göz önünde bulunan çok sayıda kişiye gönderildiği belirtildi.