Ankara’dan Libya çıkarması

Disisleri Bakanı Mevlüt Çavusoglu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MIT Baskanı Hakan Fidan dün Libya'ya resmi bir ziyaret gerçeklestirdi. Çavusoglu ve Akar, Libya Basbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Çavusoglu, Libyalı mevkidası Necla el- Mengus'la düzenledigi ortak basın toplantısında da "Türkiye olarak, Libya'nın bütünlügü, egemenligi, bagımsızlıgı ve siyasi birliginin muhafazasın her zaman ilke edindik ve önem veriyoruz. Libyalı kardeslerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edecegiz ve temaslarımızı yogunlastıracagız" dedi. ANKARA