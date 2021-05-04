Belçikalı çiftçi ülkesinin sınırını değiştirdi





"BELÇİKA'YI BÜYÜTÜRKEN FRANSA'YI KÜÇÜLTTÜ"

Erquelinnes Belediye Başkanı David Lavau olayla ilgili Fransız televizyon kanalı TF1'e yaptığı açıklamada çiftçinin hareketine yönelik, "Belçika'yı büyütürken Fransa'yı küçülttü, bu iyi bir fikir değil. Bu tür bir hareket, bırakın komşu devletler bir yana özel toprak sahipleri arasında bile sorun yaşanmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı. Lavau gülerek, "Mutluydum, kasabam daha da büyüdü. Ama Bousignies-sur-Roc (Fransa bölgesi) belediye başkanı benimle aynı fikirde değildi" dedi.

Komşu Fransız köyünün Belediye Başkanı Aurelie Welonek de esprili bir dille yaptığı açıklamada, "Yeni bir sınır savaşından kaçınmalıyız" diye konuştu.