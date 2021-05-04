Hindistan'da bilanço ağırlaşıyor! Oksijen tankları tükendi! Cesetleri kiraladıkları dozerlerle taşıyorlar

Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da salgında hayatını kaybedenlerin cesetleri, akrabaları tarafından kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) yeni merkez üssü olan Hindistan'da bilanço daha da ağırlaşıyor. Ülkede yürekleri yakan yeni görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor
KİRALADIKLARI DOZERLERLE TAŞIYORLAR
Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, birçok hastanede oksijen tanklarının tükendi.Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenler, yakınları tarafından 2 bin 500 rupiye (281 TL) kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor. Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişilere ait cesetlerin taşınma anları ise,amatör kameralara yansıdı.
HİNDİSTAN'DA SON DURUM
Dünya genelinde korona virüs vaka ve ölü sayısı artış yaşama devam ederken korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayıları rekor kıran Hindistan'da sağlık sistemi de çöktü. Ülkede son 24 saatte 355 bin 828 yeni tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyonu geçti. Son 24 saatte 3 bin 438 korona kaynaklı can kaybı görülen ülkede salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 222 bin 408'e yükseldi.
Durma noktasına gelen Hindistan sağlık sistemi Covid-19 testleri, oksijen tüpleri ve hastane yataklarında ciddi eksiklik görülürken, vaka ve can kaybı sayılarının gerçekte daha fazla olmasından endişe ediliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hindistan mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirebileceğini ve şiddetli hastalığa neden olabileceğini belirtmiş, mutasyonun korona virüs aşısının etkisi azaltabileceğini kaydetmişti.