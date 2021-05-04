Hindistan'da bilanço ağırlaşıyor! Oksijen tankları tükendi! Cesetleri kiraladıkları dozerlerle taşıyorlar

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Dünya genelinde korona virüs vaka ve ölü sayısı artış yaşama devam ederken korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayıları rekor kıran Hindistan'da sağlık sistemi de çöktü. Ülkede son 24 saatte 355 bin 828 yeni tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyonu geçti. Son 24 saatte 3 bin 438 korona kaynaklı can kaybı görülen ülkede salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 222 bin 408'e yükseldi.