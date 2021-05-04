Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanıyor
Giriş Tarihi: 4.5.2021

ve eşi boşanıyor

Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanıyor
Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, boşanma kararı aldı. Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu. 27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA