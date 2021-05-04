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Giriş Tarihi: 4.5.2021 19:48 Son Güncelleme: 4.5.2021 19:48

’da anaokuluna palalı saldırı: 4 ölü

İHA
Brezilya’da anaokuluna palalı saldırı: 4 ölü

’nın eyaletinde bulunan bir anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen palalı saldırıda 3’ü çocuk 1’i öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinin başkenti Florianopolis'e 600 kilometre uzaklıktaki Saudades kasabasında bulunan bir anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından palalı saldırı düzenlendi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Santa Catarina Eyaleti Eğitim Bakanı Gisela Herman olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 3'ü çocuk 1'i öğretmen toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

SALDIRGAN HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞILMADI

Bölge polis sözcüsü Ricardo Newton Casagrande ise, saldırganın kasabın merkezinde bulunan anaokuluna girdiğini ve okuldaki çocuk ve öğretmenlere pala ile saldırdığını belirterek, hayatını kaybedeler ve saldırgan hakkında bilgi paylaşmadı.

Yerel basında yer alan haberlerde, anaokulunda 6 aydan 3 yaşa kadar olan çocukların bulunduğu ifade edildi.

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Brezilya’da anaokuluna palalı saldırı: 4 ölü
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