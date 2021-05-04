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Giriş Tarihi: 4.5.2021 08:48 Son Güncelleme: 4.5.2021 08:48

karargahının önünde hareketli anlar! Ateş açıldı

AA
CIA karargahının önünde hareketli anlar! Ateş açıldı

(), Merkezi İstihbarat Teşkilatının () Virginia'daki karargahının önünde silahlı bir şüphelinin güvenlik güçlerince vurulduğunu duyurdu.

FBI Washington Saha Ofisi'nden yapılan açıklamada, "FBI, 3 Mayıs 2021 Pazartesi akşam saat 6.00 civarında bir FBI ajanının karıştığı bir silahlı olayı inceliyor. Merkezi İstihbarat Teşkilatının McLean Virginia'daki karargahının önünde bir güvenlik olayına karışan bir şahıs, aracından silahla inerek güvenlik güçlerine ateş açtı." denildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS VURULDU

Şüpheli şahsın, FBI ajanı tarafından vurulmasıyla yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şahsın CIA kapısında gelerek aracında bomba olduğunu ifade etmesi üzerine olayların başladığı, daha sonra silahıyla aracından çıktığı ifade edildi.

CIA'dan yapılan açıklamada ise olay "bir güvenlik durumu" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Kompleksimiz güvenli durumda ve olaya karışan personelimiz sadece olayı inceleyen Güvenlik Koruma memurlarımızdır." denildi.

CIA, açıklamasında olay üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

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CIA karargahının önünde hareketli anlar! Ateş açıldı
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